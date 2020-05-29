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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'vekil transferi' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'milletvekili transferi' tartışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını güncelleyerek bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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TBMM'de gazetecilerin Yassıada Mahkemesi kararlarının yok sayılmasına ilişkin sorusuna yanıt veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan Yassıada'daki mahkemelerin vermiş olduğu kararla eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiğini anımsattı.

Yassıada'da verilen kararların yok sayılmasına ilişkin 27 Mayıs'ta yapılan törende değerlendirme yapıldığını kaydeden Şentop, "Bu konuda atılacak bazı adımlar var gibi gözüküyor, çalışma yürütülüyor. Çalışma netleştikten sonra ben bunu siyasi partilerle görüşmeyi düşünüyorum. Netleştikten sonra inşallah bakacağız" dedi

'Vekil transferi' tartışmaları

Bir gazetecinin milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, bu konuda kendisinin bir değerlendirme yapmasının doğru olmadığını, siyasi partilerin işi olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

Kanunlarda çok değişiklik yapılmış. Ama bir bütünlüğü yok. Aslında Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını güncelleyerek bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hükümet sistemi değişikliğinden sonra temel konularda bir değişiklik yapılabilir. Bu konu Meclis Başkanının işi değil. Siyasi partilerin görüşmesi lazım.

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