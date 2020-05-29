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Galatasaray'dan 1905 sağlık çalışanına jest

Galatasaray Kulübü'nün, iç sahada seyircisiz oynanacak Süper Lig maçlarında taraftarları için başlattığı "Sensiz Olmaz" kampanyasına, 1905 sağlık çalışanı ücretsiz katılabilecek.

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden kampanyayla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kulübümüzün 'Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!' sloganıyla 19 Mayıs'ta başlattığı ve büyük ilgi gören 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyasına koronavirüs sürecinde kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarımız da dâhil oluyor.

Bu kapsamda Süper Lig'de sahamızda oynayacağımız son 3 lig maçında 1905 kahraman sağlık çalışanımızın fotoğrafları da bizimle olacak.

Kombine sahiplerine özel indirimle 123 TL'den satış sunulan, genel satış rakamı ise 149 TL olan bu kampanyaya 1905 sağlık çalışanımız ücretsiz olarak katılabilecek.

'Sensiz Olmaz Galatasaray' diyerek takımımızı 23. şampiyonluk yolunda yalnız bırakmak istemeyen, üniformalarıyla çektirdikleri fotoğraflarını saglikciyim@sensizolmazgs.com adresine gönderen ilk 1905 sağlık çalışanımızın baskılı fotoğrafları tribünlerimizdeki yerini alacak.

Galatasaray Spor Kulübü olarak COVID-19 pandemisine karşı gece gündüz demeden mücadele eden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz."

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