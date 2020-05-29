"Trump hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü" İddia gündeme bomba gibi düştü

ABD Başkanı Donald Trump hakkında ortaya atılan "Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü" iddiası gündeme resmen bomba gibi düştü.

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Twitter'da 6.1 milyon takipçisi olan @thetweetofgod isimli hesap tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Trump'ın Ekim 2000'de kişisel asistanı Carolyn Gombell'i öldürdüğü ileri sürüldü.

Salı günü Twitter'da #JusticeForCarolyn hashtagi gündem oldu. Ardından @thetweetofgod adlı bir kullanıcı, ABD Başkanı'nı cinayetle suçlayan bir paylaşımda bulunarak hedef gösterdi.

"Hamile bırakıp boğdu" iddiası

Trump'ın kişisel asistanı Carolyn Gombell'i hamile bıraktığı ve basına söylemekle tehdit ettiği için boğduğu, olayın örtbas edilmesi için New York Polis Departmanının eski bir Amerikalı polis memuru olan Bernie Kerik'e rüşvet verdiği iddia edildi.

Donald Trump killed his personal assistant, Carolyn Gombell, in October 2000. He strangled her because he'd gotten her pregnant and was threatening to tell the press. Then he bribed NYPD Police Chief Bernie Kierik to cover it up. IT'S TIME TO INVESTIGATE. #JusticeForCarolyn — God (@TheTweetOfGod) May 26, 2020

Olayı örtbas etmek için rüşvet verdi

'God' isimli hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Donald Trump, kişisel asistanı Carolyn Gombell'i 2000 yılı Ekim ayında öldürdü. Onu hamile olduğu ve basına açıklama yapma tehdidi olduğu için boğdu. Ardından New York Polis Departmanından şef Bernie Kierik ile olayı örtmesi için anlaştı. Şimdi soruşturma zamanı"

Carolyn Gombell'in annesinin, kızının öldürülmesinden önce ses kaydı bulduğunu, "Bana bir şey olursa sorumlusu Donald'dır" dediği aktarıldı.