"Trump hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü" İddia gündeme bomba gibi düştü

Twitter'da 6.1 milyon takipçisi olan @thetweetofgod isimli hesap tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Trump'ın Ekim 2000'de kişisel asistanı Carolyn Gombell'i öldürdüğü ileri sürüldü.

Salı günü Twitter'da #JusticeForCarolyn hashtagi gündem oldu. Ardından @thetweetofgod adlı bir kullanıcı, ABD Başkanı'nı cinayetle suçlayan bir paylaşımda bulunarak hedef gösterdi.

"Hamile bırakıp boğdu" iddiası

Trump'ın kişisel asistanı Carolyn Gombell'i hamile bıraktığı ve basına söylemekle tehdit ettiği için boğduğu, olayın örtbas edilmesi için New York Polis Departmanının eski bir Amerikalı polis memuru olan Bernie Kerik'e rüşvet verdiği iddia edildi.

Donald Trump killed his personal assistant, Carolyn Gombell, in October 2000. He strangled her because he'd gotten her pregnant and was threatening to tell the press. Then he bribed NYPD Police Chief Bernie Kierik to cover it up. IT'S TIME TO INVESTIGATE. #JusticeForCarolyn