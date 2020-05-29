Galatasaray Avrupa'da en çok değer kazanan takım!

KPMG Football Benchmark ekibi 'Avrupa Eliti 2020-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Avrupa'nın en değerli 32 takımın yer aldığı sıralamaya Türkiye'den Galatasaray yüzde 49 büyümeyle Avrupa'nın en değerli 27'nci kulübü oldu. Beşiktaş'ta ise durum biraz farklı..

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, yüzde 49 büyümeyle son bir yılda Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı oldu. Listeye 27’nci sıradan giren Sarı-Kırmızılılar'ın değeri 366 milyon euro.

Galatasaray'ı yüzde 45’lik büyümeyle Fransa'dan PSG takip etti. İtalya'dan Inter Milan, yüzde 42'lik büyümeyle üçüncü sırayı aldı.

Beşiktaş en değer kaybeden takım

Galatasaray'ın dışında listedeki diğer Türk takımı Beşiktaş ise Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle son bir yılda en çok değer kaybeden takım oldu. Listede 31'inci sırada bulunan Kara Kartal, yüzde 19 küçülme yaşadı ve değeri 310 milyon euroya geriledi. Beşiktaş'ın dışında Leicester City (İngiltere) yüzde 12, Arsenal (İngiltere) yüzde sekiz ve AC Milan (İtalya) da yüzde beş küçüldü.

En değerli kulüp tanıdık..

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; en değerli kulüpler listesinin ilk sırasında yine Real Madrid var. İspanyol devine 3 milyar 478 milyon euro değer biçildi. Sahada bir türlü beklenen başarıya ulaşamayan İngiliz devi Manchester United (3 milyar 342 milyon euro) ikinciliğe otururken, İspanya ekibi Barcelona (3 milyar 193 milyon euro) en değerli üçüncü takım oldu.