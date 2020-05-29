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Kahramanmaraş'ta devrilen traktör yine sürücüsünün sonu oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta rampa aşağı inerken kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Hasan Kırıcı(48), hayatını kaybetti.

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Kaza, öğle saatlerinde Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kırıcı yönetimindeki 46 AD 704 plakalı kum yüklü traktör, rampa aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kırıcı, talihsiz şekilde traktörün altında kaldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Hasan Kırıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Kırıcı'nın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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