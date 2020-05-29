TFF'den flaş yabancı sayısı kararı! Yaş sınırı geliyor

TFF öncelikli olarak 2020-21 sezonundaki yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılması görüşünde. Bundan sonra 32 yaşını geçmiş futbolcuların transfer edilmemesi konusunda görüş birliğine varıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun Süper Lig’i 12 Haziran tarihinde başlatma kararıyla birlikte futbolda geleceğe yönelik hamleler şimdiden yapılmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre; TFF, yabancı oyuncu sayısında yeni bir karar almaya hazırlanıyor.

Özel bir komite kuruldu

1- TFF Yönetim Kurulu yabancı oyuncu sayısı konusunda bir çalışma yapması için komite oluşturdu.

2- Bu komite çalışmalarına devam ederken, TFF öncelikli olarak 2020-21 sezonundaki yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılması görüşünde. Yani halen 14 olan yabancı oyuncu sayısı önümüzdeki sezon 2 eksilecek ve 12’ye düşecek.

3- Bu 12 yabancı oyuncunun 8’i sahada, 2’si kulübede, 2’si de tribünde olacak. Ama bu uygulamanın 2020-21 sezonunda mı yoksa bir sonraki sezon mu başlayacağı konusunda henüz görüş birliği yok.

4- TFF Yönetim Kurulu yabancı futbolcu sayısının kesinlikle sınırlandırılmasını istiyor. Üyeler arasında ağır basan görüş ise; 6’sı sahada, 2’si kulübede olmak üzere toplam 8 yabancı olması.

Alınacak yabancılara kriter de geliyor

Bilindiği üzere Türkiye’de bugüne kadar yabancı futbolcu konusunda hiçbir kriter uygulanmıyordu. Transfer edilen oyuncuların ne yaşı, ne de geldiği lig sorgulanıyordu.

32 yaş sınırı

Türkiye bu anlamda Katar’dan sonra oyuncuların kariyerlerinde sondan ikinci durak oluyor ve adeta bir emekli futbolcu cennetine dönüşüyordu. Ve kulüplerin paraları da çoğunlukla boşa harcanmış oluyordu. Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu bu konuda da en azından bir yaş kriter getirme kararı aldı. Bundan sonra 32 yaşını geçmiş futbolcuların transfer edilmemesi konusunda görüş birliğine varıldı. Konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren TFF, kararlarını netleştirdikten sonra kamuoyuna açıklayacak.