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İşte mahkemelerde duruşmaların başlayacağı tarih

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilişkin kararını tüm adli mercilere gönderdi. Buna göre adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi; "Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 1 Haziran 2020'den itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.

Yıllık izin talepleri iptal
Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz 2020 tarihine kadar hakim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmamasına karar verilmiştir.

16 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesine devam
Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına karar verilmiştir."

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