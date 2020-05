Olcay Şahan'dan Talisca mı Alex mi sorusuna ilginç cevap

Olcay Şahan, katıldığı programda kendisine sorulan bir çok soruya yanıt verdi. Şahan'ın en çarpıcı yorumu ise Talisca mı yoksa Alex mi sorusuna Jose Sosa demesi oldu.

Denizlispor'da forma giyen Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski yıldızı Olcay Şahan, Futbol Arena'nın Instagram canlı yayınında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Dikkat çeken Jose Sosa yorumu

Talisca mı Alex mi sorusuna yanıt veren Şahan, "Jose Sosa. Sosa ile birlikte 4 sene oynadım. Başarı anlamında da bakarsan en iyisi Sosa. İtalya, İspanya, Almanya, Türkiye'de her şeyi kazanmış bir futbolcu. Alex'in önünde görüyorum."

Olcay Şahan'ın açıklamasındaki başlıklar şöyle:

Benim içim dışım aynı. Kendimi hiç değiştirmiyorum. İnsanlara farklı göstermeye çalışmıyorum. Bu yüzden sevildiğimi düşünüyorum.

"Her maç zordur"

Her maç zordur. Şu an Süper Lig'de tüm maçlar kıran kırana geçiyor. Kalan 8 haftanın hepsi zor olacak. Yeni Malatyaspor'da testleri pozitif çıkanlara geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en yakın zamanda idmanlara başlar ve takımlarına katkı yaparlar.

Şu an yalnızca evden idmana, idmandan eve gidiyor. Şu an bizim kulüpte hiç pozitif yok. Herkesin kendine bakması gerekiyor. Bizde de bir kez daha test yapıldı, yarın sonuçlar açıklanacak.

"Maçların başlaması doğru karar"

Almanya'yı örnek alabiliriz. Futbol oynanabiliyor. Herkes başlangıçta tedirgindi ama bir başlangıç olması lazım. Evde oturan vatandaşlar için de iyi olacak. Canları sıkılmayacak. Ben maçların başlamasını doğru bulmuyorum. Takımın tamamına yakını oynamak istiyor. Gerçekten uzun zaman oldu.

"Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim"

Şampiyonluk yarışında şu an favorim yok ama Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim. Ancak şu an kimin avantajlı olduğunu söyleyemem. Taraftarın olmaması etkili olacaktır. Bu konuda da Başakşehir önde görünüyor. Onların statları hiçbir zaman dolmadığı için bu duruma alışkınlar. Yeni bir sezon gibi başlayacağız. Her şey belirsiz.

"Beşiktaş'ın yeri başka"

Trabzonspor'un da zor maçları var. Onlar kritik. Ancak Beşiktaş'ın yerinin bende başka olduğunu herkes biliyor. Trabzonspor'un zirvede olması sebebiyle öyle söyledim.

Ligimizde Avrupa'da oynayabilecek oyuncular var. Abdülkadir Ömür, Uğurcan, İrfan Can gibi isimler gidebilir. Ligde kalite her sene daha iyiye gidiyor. Gelecekte Avrupa'da oynayan daha çok futbolcumuzu göreceğiz.

"Almanya'da bırakmak istiyorum"

Şu an Denizlispor'da çok mutluyum. Sonrasında doğduğum yer Almanya'da futbolu bırakmak istiyorum. Kariyerimde hep üst düzey hocalarla çalıştım. Sürekli notlar alıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da teknik adam olmak istiyorum. Oynadığım takımları çalıştırmak isterim.

En sevdiği oyuncu

Benim en sevdiğim oyuncu Oğuzhan Özyakup. Bunu her zaman söylüyorum. Benim gönlümün topçusu. Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz oyuncuların yer aldığı WhatsApp grubumuz var. Sürekli konuşuyoruz, iletişim halindeyiz.

Hollanda'nın Oğuzhan Özyakup'a iyi geldiğini düşünüyorum. Gelecek sezon dönerse herkes farklı bir Oğuzhan görecektir. Geri dönmek de istiyor. En güzel günlerini Beşiktaş'ta yaşadı. Taraftarları coşturduğu futbolunu yeniden oynamak istiyor. Çok da hırslı.

Yetenek mi çalışmak mı?

Çalışmak

Asla oynamam dediğin pozisyon var mı?

Stoper ve forvet.

Dünyada 1 numaralı teknik adam kim?

Şu an Klopp. Genel olarak bakarsak Pep Guardiola.

Mario Gomez mi Drogba mı?

Gomez demem lazım ama gerçekçi olursak Drogba.

En ters gelen savunmacı kim?

Bana kimse ters gelmiyordu. Beni zorlayan bir bek yoktu. Futbol akıl oyunudur. Duruma göre hareket ederim.

Hangi deplasman daha zor?

Kadıköy çünkü Ali Sami Yen'de 2 galibiyetim var. Kadıköy'de galibiyetim yok. Denizlispor ile bu sezon yaklaşmıştık. Fenerbahçe beraberliğe şampiyon gibi sevindi. Bu bizim büyük takım olduğumuzu gösteriyor.