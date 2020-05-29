Burhan Kuzu'dan olay 'uyuşturucu baronu Zindaşti' açıklaması: O dönem bu suç değildi

İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi olayında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla hakkında dava açılan eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, “Ben ısrar etmedim, benim aradığım dönemde dava açılmamıştı ve 2014’te yasa değişti, dava açılmadan hakimi aramak suç olmaktan çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

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Burhan Kuzu, ayrıca "FETÖ ile ilişkiniz var mıydı?" sorusuna da, "Türkiye'de siyasette olan insanların o dönemde FETÖ'yü tanımama, hiç beraber olmama gibi bir durum yok. O dönemde hizmet hareketi olarak gördük, cemaat olarak gördük" dedi.

Kuzu, "Başkanlık sistemi akademik olarak benim fikrimdi" derken, sistemin Türkiye'de başarılı olduğunu düşündüğünü de söyledi.

"Ben baronsam Türk yargısı niye beni içeri atmıyor"

Haber Global kanalında Jülide Ateş'in sunduğu programda Zindaşti’nin tahliyesi için hakimi arayıp aramadığı sorusuna yanıt veren Kuzu, şunları söyledi: Uyuşturucu baronu deyince, sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi. Adam "Ben baron değilim diyor, ben baronsam Türk yargısı niye beni içeri atmıyor" diyor. Onun dediğini söylüyorum, savunmak anlamında söylemiyorum. Ben ısrar etmedim, benim aradığım dönemde dava açılmamıştı ve dava açılmadan hakimi aramak suç olmaktan 2014’te çıkarılmıştı. Türkiye’de siyasetinde yargı hissi arayan ne ilk benim ne de son benim. Binlerce arayan var. Bunlar gayet doğal olan şeyler. Yargıyı ben aradım hadi bunu yap, konuşma önemli. Benim nüfuz olarak aradığım zaman bulunduğum konum talimat vermeye müsait değildi.

Uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?

Şimdi bu soruları duyan da gerçekten zannedecek ki uyuşturucu baronuyla tanıştık. 2011 yılından teşkilattan arkadaşlar getirdiler teşkilata. 'Ben İranlıyım, yatırım yapacağım' dedi. 'Vatandaşlık istiyorum' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Daha sonra arkadaşlar aradı hocam bu arkadaş sıkıntılı dediler. Dedim 'tamam' kalsın. O arada toplantı sırasında fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafı da basına sızdırmışlar. Bu içeri girdiğinde avukatı geldi. Avukatı benim öğrencim. Dedi ki 'hocam 9 aydır yatıyor daha dava açılmadı. bir şey yapsanız' dedi. ben de hakimi aradım 'Dava açılmamış' dedim. O da hocam onu savcılık açacak dedi. Ben, Zindaşti içeriden çıktıktan sonra yurt dışına çıkınca uyuşturucu baronu olduğunu basından öğrendim.

FETÖ ile ilişkiniz var mıydı?

Türkiye'de siyasette olan insanların o dönemde FETÖ'yü tanımama, hiç beraber olmama gibi bir durum yok. O dönemde hizmet hareketi olarak gördük, cemaat olarak gördük. Çok tuttuğum sevdiğim bir cemaat olmadı. Bu yönünü görmedik. Rusya'da okullarına gittik. Baktık Rus çocuklar İstiklal Marşı vs okuyorlar. Çünkü devletin yapamadığını yapıyordu bu insanlar. O gözle baktık. Sadece biz değil o dönemde rahmetli Ecevit de iyi olarak tanıyordu onları.

FETÖ'yü lanetlemek için 15 Temmuz'u neden beklediniz?

15 Temmuz'dan önce devlet gardını aldı. 15 Temmuz'da bunların yüzü daha net görüldü. Bu yüzden 15 Temmuz milat kabul ediliyor.

Kılıçdaroğlu'na neden FETÖ'cü damgası vurmak istediniz?

(Montajlı Kılıçdaroğlu fotoğrafı paylaşması) Siz Cumhurbaşkanı, başbakan hakkında ileri geri laf atıyorsunuz ve bunlar fos çıkıyor. Siz de görün nasıl oluyormuş diye empati yapmaları amacıyla bu tarz bir paylaşım yaptık.

Burhan Kuzu neden yalan haber üretti?

Eldeki mevcut olan haberi empati yapsınlar diye paylaştım. Çok önemli bir şey değil bunlar oradakinin montaj olduğu belli zaten.

Başkanlık sistemi kimin fikriydi?

Başkanlık sistemi akademik olarak benim fikrimdi. Benim inandığım bir konudur ve Türkiye için yararlı olmuştur. Özü önemli içi önemli. Ben bu sistemin doğru olduğuna inanıyorum.

Başkanlık sistemi başarılı oldu mu?

Hiç şüphesiz oldu. Bu soruyu halka soruş şeklinize bağlı. Siz "Cumhurbaşkanı partili olsun mu?" diye sorarsanız tabii ki olmasın diyecek. Meteoroloji bakanı vardı. Böyle bir şey olur mu ya? Parlamenter sistem onların olsun.