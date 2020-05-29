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Bu sene Hac yapılacak mı? Suudi Arabistan'dan olumsuz sinyaller geliyor

SUUDİ Arabistan İslami İşler Bakanlığı, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında camilerde ibadet kurallarının nasıl olacağını afişlerle duyurdu. Yayınlanan afişler bu yıl Mekke ve Medine'nin Hac ibadetine kapalı tutulacağının işareti olarak yorumlandı.

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Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında camilerde ibadet kurallarının nasıl olacağını afişlerle duyurdu.
Ülkedeki camilerin yönetimini elinde bulunduran Haremeyn kurumunun sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, pazar gününden itibaren Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mekke’deki camiler hariç, diğer camilerde vakit namazlarına başlanacak.

Mescid-i Nebevi'de Cuma namazı kılınacak

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, önümüzdeki haftadan itibaren de Medine’deki dünyanın en büyük camisi olan ve Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu Mescid-i Nebevi de dahil, sosyal mesafe şartıyla cuma namazlarına izin verilecek.

Camilerden Kur'an kaldırılacak

Sokağa çıkma yasağı 06.00 - 15.00 arası olarak gevşetilecek. Buna göre, hasta ve yaşlılara cami ibadeti yasak. Camilerde Kuran’lar kaldırılacak, tuvalet ve abdesthaneler kapalı olacak. Camiler ezandan 15 dakika önce açılacak, namaz bittikten sonra kapanacak.

Umre yasağı devam ediyor

Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada ise umre ve Mescid-i Haram’a ziyaret yasağının devam edeceği ve kararın periyodik olarak gözden geçirileceği belirtildi. Tüm önlemler, bu yıl hac yapılmayacağının işareti olarak değerlendirildi.

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