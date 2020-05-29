Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı: Elimden gelse kapatırdım

Sosyal medya şirketlerine ilişkin kararnameyi imzalayan ABD Başkanı Trump, "Kararnameyle sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız" dedi.

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2020 başkanlık seçimlerine yönelik sosyal medya platformu Twitter ile çekişen ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya şirketlerinin 'yanıltıcı uygulamalarına karşı' eyalet yönetimleriyle ortak çalışma konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Kararnameyi imzalamadan önce Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, yasal olarak mümkün olsa Twitter'ı kapatacağını söyleyen Trump, ifadelerini kullandı:

"Kararnameyle sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız. Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz."



ABD Başkanı, "Küçük bir avuç sosyal medya tekeli, ABD'deki tüm kamusal ve özel iletişimin büyük bir bölümünü kontrol ediyor" diye konuştu.

Trump, bir gazetecinin "Twitter hesabınızı silecek misiniz?" şeklindeki sorusuna ise "Bu ülkede daha adil bir basın olsaydı bunu seve seve yapardım ancak basın adaletsiz olduğu için ben sosyal medya üzerinden birçok insana ulaşıyorum" yanıtını verdi.

Bakan Barr da yönetimin Trump yönetiminin sosyal medya şirketlerine ilişkin bir kanun teklifi hazırladığı bilgisini paylaştı.

Reuters'a göre kararname, Federal İletişim Komisyonu'na (FCC), İletişim Uygunluk Yasası’nın 230 numaralı bölümü altında yer alan düzenlemelere açıklık kazandırma ve öneriler getirme yükümlülüğü veriyor.

Trump ve Twitter arasında 'bilgiyi doğrulama' tartışması

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği 'bilgiyi doğrulama' etiketini, salı günü Trump'ın Kaliforniya eyaletindeki 'uzaktan oylama' konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı '3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak' ve 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak' ile itham etmişti.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız" ifadelerini kullanmıştı.