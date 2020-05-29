29 Mayıs - 30 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? İçişleri genelgesi

29 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar açık olacak. 30 Mayıs Cumartesi de marketler saat 17.00'ye kadar açık.

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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Bakanlığın yeni genelgesine Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'da 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında sokağa kısıtlaması olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması önecesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

30 Mayıs'ta marketler açık

30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlere en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelinebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.

Ekmek satışı sürecek

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak.

Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.