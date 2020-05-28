HABER /  GÜNCEL

İçişleri Başkanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni genelge yayınladı. Bu genelgeye göre 29 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerini sürdürecek.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. 

Bakanlığın yeni genelgesine göre 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması önecesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Cuma namazı kılınacak camilerin listesi! Abdesti alıp seccade ile gidilecek
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (28 Mayıs 2020)
Erdoğan açıkladı: Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Seyahat yasağı kalktı 20 yaş için sürpriz karar! 1 Haziran'da açılacak yerler
Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü
ÖNCEKİ HABERLER
AB'den 9,4 milyar avroluk sağlık programı hazırlığı
ÖSYM'den sınav yerleriyle ilgili açıklama
At yarışları ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Borsa 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Yarın 15-20 yaş sokağa çıkma izni var mı 20 yaş altı kaç saat çıkacak?
Yorumlar