İçişleri Başkanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni genelge yayınladı. Bu genelgeye göre 29 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerini sürdürecek.

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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı.

Bakanlığın yeni genelgesine göre 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması önecesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.