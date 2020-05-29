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Elazığ'da katil kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Şok gelişme

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da bir otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırını faili, kulüp başkanı ile oğlu çıktı. Polis, şüphelilerden kulüp başkanı Hamit. E'yi saklandığı yorgan hurcu ile ranza arasında yakaladı.

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ELAZIĞ merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta önceki gece meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen bir grup, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A ve Bilal Ç.'ye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı düzenledi. Saldırıda araçta bulunanlardan Bilal Ç., hayatını kaybetti; 2 kişi de yaralandı. Polis olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile 2 adet tabancayı metruk bir binada ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyonlar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekip, şüphelilerin Elazığ 1. Amatör Küme'de mücadele eden ve 2 yıl önce namağlup olarak şampiyon olan ancak sezon başı iki kez üst üste maça çıkmadığı için otomatik olarak 2. Amatör Küme'ye düşürülen Rüstempaşaspor'un Kulüp Başkanı Hamit E. (44) ile oğlu V.E. (21) olduğunu belirledi.

Ranza ile Hurç arasında yakalandı

Belirlenen şüphelilerden V.E.'yi kısa sürede yakalanırken, firari olan zanlı Hamit E'ye ulaşmak için polis gidebileceği her yerde özel tedbir aldı. Zanlının gizlenerek evine geldiğini fark eden polis, şok baskın gerçekleştirdi. Polis zanlıyı evde ranza ile yatak konulan hurçların arasında yakaladı. Hamit E. ile oğlu V.E. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Her iki şüphelinin de ifadesi alınmasının ardından kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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