Tuz Gölü görenleri hayrete düşürdü! Rengi bir ande pembe oldu

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nün rengi bir anda pembeye döndü. Görenleri şaşırtan bu olayın sebebi suyun içerisinde yaşayan algler ve bakterilerdi. Tuz Gölü'nün eski haline dönmesi için yağmurların başlaması gerekiyor.