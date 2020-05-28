Tuz Gölü görenleri hayrete düşürdü! Rengi bir ande pembe oldu
TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'de hayrete düşüren olay yaşandı ve göl pembe renge büründü.
Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nün rengi bir anda pembeye döndü. Görenleri şaşırtan bu olayın sebebi suyun içerisinde yaşayan algler ve bakterilerdi. Tuz Gölü'nün eski haline dönmesi için yağmurların başlaması gerekiyor.
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Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
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Göl, algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.
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Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini korurken, bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.
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