HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı

Fenerbahçe, Werder Bremen ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğu ve milli futbolcuyla prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

Abone ol

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Almanya Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, gündeme geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, milli takımdan arkadaşı olan Nuri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve taraflar kısa sürede prensip anlaşmasına vardı.

2018'DEN BERİ WERDER BREMEN'DE
Almanya'da Borussia Dortmund altyapısından yetişen ve bir dönem İspanyol devi Real Madrid'in de formasını giyen Nuri Şahin, 2018 yılından itibaren Werder Bremen'de futbol kariyerine devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cuma namazı kılınacak camilerin listesi! Abdesti alıp seccade ile gidilecek
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (28 Mayıs 2020)
Erdoğan açıkladı: Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Seyahat yasağı kalktı 20 yaş için sürpriz karar! 1 Haziran'da açılacak yerler
Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü
Elazığ'da katil kulüp başkanı ile oğlu yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
AB'den 9,4 milyar avroluk sağlık programı hazırlığı
ÖSYM'den sınav yerleriyle ilgili açıklama
At yarışları ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Borsa 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İstanbul, Ankara, İzmir ve 15 ilin seyahat yasağı kalktı! 1 Haziran'da açılacak yerler
Yorumlar 1 yorum