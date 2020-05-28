Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı

Fenerbahçe, Werder Bremen ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğu ve milli futbolcuyla prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Almanya Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, gündeme geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, milli takımdan arkadaşı olan Nuri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve taraflar kısa sürede prensip anlaşmasına vardı.

2018'DEN BERİ WERDER BREMEN'DE

Almanya'da Borussia Dortmund altyapısından yetişen ve bir dönem İspanyol devi Real Madrid'in de formasını giyen Nuri Şahin, 2018 yılından itibaren Werder Bremen'de futbol kariyerine devam ediyor.