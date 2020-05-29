HABER /  GÜNCEL
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Van'da koronavirüs sokakta değil evde bulaşıyor! Bakın sebebi neymiş

Koronavirüs salgınında Van'da çok ilginç şeyler oluyor! “Van’da ‘bulaş’ sokakta değil, evde oluyor" diyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bunun nedenini de açıkladı...

Abone ol

Van'da çok ilginç şeyler oluyor. ‘Taziye evlerine gittiler, şehir dışından gelenleri gizlediler’, ‘Muhtarlar korona taşıyanları sakladı’, ‘112 Acil Komuta Merkezi’ni arayarak hastaneye gitmek için izin istediler, akrabalarına bayram ziyaretine gittiler’, ‘Tedavi için tutuldukları hastaneden kaçtılar.’ Korona günlerinde Van’dan gelen haberlerin başlıklarından sadece bir bölümü bu...

480 vaka, 18 bin karantina

Hürriyet'in haberine göre Van’da şu anda 480 koronavirüs vakası var. Tespitlere göre bunların yarısından çoğu, cenazeler sonrası yapılan taziye ziyaretleri sonunda oluştu. Bugüne kadar 66 bin kişi karantinaya alındı, halihazırda ise 18 bin kişi karantina altında. Bütün bunlara rağmen Van’dan her hafta ilginç bir korona vakası haberi medyaya yansımaya devam ediyor. Peki Van’da neler oluyor? Şehir insanı korona günlerinde neden kurallara uymuyor, bu ilginç vakalar ortaya çıkıyor. 

Van'daki salgının nedeni ör, adet ve aile yapısı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, vakaları anlatırken en çok kullandığı kelimeler “Örf, âdet, gelenek ve aile yapısı” oluyor. Vali Bilmez’e göre korona Vanlılara sokakta değil evde bulaştı. Vali Bilmez, “Van’da ‘bulaş’ sokakta değil, evde oluyor. Çekirdek ailelerde en az 15-20 kardeş var. Bir de çoluk çocuk bir araya gelince insan sayısı 3-4 katına çıkıyor. Biri pozitifse, tüm aileye yayılıyor” ifadelerini kullandı. 

Taziye çadırları bir başka sebep

Taziye çadırları da artıştaki en büyük sebeplerden biri. Taziyeye katılmayanlara sitem edildiği için herkes evde de olsa bu ziyareti yapmak istiyor. Bu da vaka sayısının katlanmasına neden oluyor.

3 muhtara soruşturma açıldı

Van'da şehir dışından gelenleri ve vakaları bildirmediği için 3 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı. Van Valiliği “ilginç” vakaları basın aracılığıyla duyurmaya başladı. Bunun olumlu sonuçları da oldu. Bir vatandaş İstanbul’dan gelen yeğenin bulunduğu otobüsü ihbar etti. O otobüste 7 vaka tespit edildi.

Hep birlikte yenebiliriz

Vali Bilmez, tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen halkına güvendiğinin altını çiziyor ve şu çağrıda bulunuyor: “Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. Sağlık ve güvenlik birimlerinin özveriyle verdikleri bu mücadeleye şehir insanın kurallara uyarak katkıda bulunması gerekiyor. Bunu ancak hep birlikte yenebiliriz.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Seyahat yasağı kalktı 20 yaş için sürpriz karar! 1 Haziran'da açılacak yerler
Sergen Yalçın karara isyan etti
THY'den uçakta oturum düzenine ilişkin açıklama
Ali Erbaş: Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor
Uzmanlardan korona uyarısı! Şeker komasına yol açabilir
DSÖ'den 5 ülkeye kritik koronavirüs uyarısı! Türkiye de var son 14 günde...
ÖNCEKİ HABERLER
1 Haziran normalleşme kararları! 18 yaş altı sokağa çıkacağı gün ve saat
Diyarbakır'da kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Kütahya'nın Emet ilçesinde cuma namazı statta kılınacak
Antalya'da 9 gündür her yerde aranan adam: Canım sıkıldı gezdim dolaştım
Bin 700 akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi hepsi sokaklarda
Bayrampaşa cuma namazı kılınacak camiler hangisi?
Yorumlar