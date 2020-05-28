1 Haziran normalleşme kararları! 18 yaş altı sokağa çıkacağı gün ve saat

1 Haziran 2020 pazartesi itibariyle yeni normalleşme kararları devreye giriyor. 65 yaş altı yasağı sürerken 20 yaş sınırı 18 yaşa indirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısında yeni normalleşme kararları aldı.

Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. 1 Haziran itibariyle Türkiye normal hayatına dönüyor. Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu için son kez uygulanacak.

Pazartesi seyahat yasağı kalkıyor

Alınan yeni kararlar içinde en dikkat çekici olanı ise seyahat kısıtlamasına ilişkin oldu. 1 Haziran pazartesi günü itibariyle şehirler arası kısıtlama kalkıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 15 ile giriş ve çıkış yasağı vardı.

İşte 1 Haziran normalleşme kararları

- Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı.

- 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar

- Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.

- 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılması devam edecek. Pazar günleri 14:00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkmaya devam edecekler.

-İşletme sahibi 65 yaş üstü olanlar maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek.

- 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma yasağı uygulaması 18 yaşa indirildi. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında dışarı çıkabilecek.

-Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'da açılacak ve saat 20'ye kadar hizmet verecek.

-Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışında kalacak.

-Plajlar milli parklar, müzeler, mesire yerleri, bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran itibariyle açılacak.

-Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

-Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığına yönelik yasaklar da belirli kurallar dahilinde kaldırıldı.

-Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren belirli şartlar dahilinde açılacak.

-Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmete başlayacak.

-Hayvan satış yerleri 1 Haziran'da faaliyete geçecek.

-Bireysel sporlara yönelik kısıtlamalar kaldırılacak.

-Açık havada konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecektir.