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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre 15 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı. 1 Haziran'da şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran'dan itibaren kaldırılırken sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak.

Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Öğleden sonra internet üzerinden bakanlar kuruluyla bir araya gelen Erdoğan, pandemi dönemi alınan önlemleri değerlendirdi.

Yeni karara göre 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek. Yasağın bu hafta sonu için son kez uygulanacağı düşünülüyor. 1 Haziran pazartesi itibariyle Türkiye normale dönüş için köklü adımlar atacak. Restoranlardan müzelere, plajlardan hipodromlara kadar her yer kapılarını açacak. 

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