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Sergen Yalçın karara isyan etti

Beşiktaş yönetiminin koronavirüs nedeniyle 35 milyon euroluk bütçesiyi yarı yarıya düşürme kararına teknik direktör Sergen Yalçın, "Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız" diyerek isyan etti.

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Kulübün ekonomik olarak yaşadığı problemlere ek olarak koronavirüs sürecinin de eklenmesinin ardından Beşiktaş, mali açıdan zor günler geçiriyor.

Bu gelişmenin ardından 35 milyon euro seviyesinde bulunan maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan siyah beyazlı yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti. Yeni planlama çerçevesinde sınırların bu miktar üzerinden belirleneceğini söyleyen yöneticiler, yüksek maaşları bulunan oyuncuları da elden çıkarma kararı aldıklarını Yalçın'la paylaştı.

"Başarılı olmak istiyorsak ona göre takım kurmalıyız"
Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen hocanın ise, "Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız" şeklinde görüş bildirip mevcut bütçenin korunmasını talep ettiği öğrenildi.

(Kaynak: Fanatik)

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