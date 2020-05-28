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Buket Aydın hangi kanalla anlaştı?

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa eden ve dün yaptığı paylaşımda eylül ayında ekranlara döneceğini açıklayan Buket Aydın'ın hangi kanalla anlaştığı merak ediliyordu. Kulis bilgilerine göre Buket Aydın'ın Habertürk TV ile anlaştığı iddia edildi.

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Buket Aydın, 9 Mayıs'ta Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa etmişti. Aydın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

'Habertürk tv ile anlaştı' iddiası
Kulis bilgilerine göre Buket Aydın'ın Habertürk TV ile anlaştığı iddia edildi.

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