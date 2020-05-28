Cuma namazı kılınacak ilçeler İstanbul il il sorgulama-Diyanet

Uzun bir aranın ardından belirli camiilerde yeniden cemaat ile birlikte cuma namazı kılınacak. Peki İstanbul'da 29 Mayıs cuma namazı yarın hangi ilçelerde ve hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı içeride değil avluda kılınacak ve herkes kendi seccadesini getirecek. İşte ilçe ilçe cuma namazı kılınacak cami listesi....

Abone ol

Yarın yani 29 Mayıs cuma günü yaklaşık 2.5 ayın ardından yeniden camilerde namaz kılınacak. Diyanet'in kararı ile yarın belirli camiilerde şartlara uygun olarak cemaat ile cuma namazı kılınacak. İstanbul'da cuma namazı kılınacak ilçeler belli oldu. Yarın cuma namazı kılacak olan vatandaşlar yanlarından kendi seccade ve tesbihlerini getirecek. İşte ilçe ilçe cuma namazı kılınacak camiler...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın cuma namazı kılınabilecek camileri, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Cami ve Çamlıca Cami'nde cuma namazı kılınabilecek.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK İLÇELER LİSTELESİ

Camide namaz kuralları

Camilerde normalleşme kapsamında cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak, ancak cemaatle namaz kılma olmayacak.

Cuma namazı dışarda kılınacak

Öğle ve ikindi namazları meteoroloji durumuna göre öncelikle cami bahçesi/avlusu, açık alanlar da , hava uygun değilse camii içinde kılınacak. Cuma namazı ise cami dışında kılınacak. Cuma namazı sırasında camilerin kapalı mekanlarına girişe izin verilmeyecek, bu alanlar kapalı tutulacak.

Cuma namazı her camide kılınamayacak. Cuma için yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilere izin verildi.

Vaaz verilmeyecek

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

CUMA HEYETİ NE YAPACAK?

Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacak. Heyetin görevleri şöyle:

*Cemaatin belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi,

*Saf tutarken korona mesafesine uyması

*İçeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması,

*Cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dağılmalarını sağlayacak.

Abdesthane kapalı olacak, maske şart

Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacak. Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.

Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacak.

Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak. Mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.

Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacak.

Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümleri her gün dezenfekte edilecek. Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak.