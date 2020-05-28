DSÖ'den 5 ülkeye kritik koronavirüs uyarısı! Türkiye de var son 14 günde...

ÇİN'in koronavirüsle ilgili bilgi saklaması için 'baskı yaptığı' iddiaları nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelen Dünya Sağlık Örgütü, son 14 günde kümülatif olarak vaka sayısında artış yaşayan ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu açıkladı.

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DSÖ'den 5 ülkeye vaka artışları ile ilgili kritik bir uyarı geldi. Bu 5 ülke içinde malesef Türkiye de var..

Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, son 14 gün içerisinde kümülatif olarak vaka sayısında artış yaşayan 5 ülkeyi sıraladı. 5 ülke için Türkiye üçüncü sırada.

Danimarka’nın başkentinde düzenlenen basın toplantısında Kluge, güncel veriler ile ilgili detayları paylaştı.

Avrupa'dan 2 milyondan fazla vaka

DSÖ’nün Avrupa ofisine Koronavirüs vakalarının gelmesinin üzerinden tam dört ay geçtiğini söyleyen Kluge, “Avrupa’da bugüne kadar 2 milyondan fazla doğrulanmış Covid-19 vakası tespit edildi. Trajik olan ise 175 binden fazla insanın ölmesi oldu. DSÖ’nün elindeki verilere göre Covid-19’dan ölenlerin yüzde 94’ü 60 yaşın üzerinde ve yüzde 59’u erkek. Yaşamını yitirenlerden yüzde 97’sinin en az bir rahatsızlığı vardı. Bu hastalıklar arasında başı çeken ise kardiovasküler rahatsızlıklardı” dedi.

Son 14 yüzde 15 arttı

Son 14 gün içerisinde Avrupa bölgesindeki vaka sayısının yüzde 15 arttığını açıklayan Dr. Kluge, “Avrupa’daki vaka sayısı küresel vakaların yüzde 38’ine denk geliyor ve Avrupa’daki ölümler dünya çapındaki ölümlerin yüzde 50’sine denk geliyor” diye konuştu.

Kluge, son 14 gün içerisinde kümülatif olarak vaka sayısında artış yaşayan 5 ülke olduğuna dikkat çekerken, “Vaka sayısı en çok artan ülkeler Rusya, Birleşik Krallık, Türkiye, Belarus ve İtalya. İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa’daki ölümler, Avrupa’daki ölümlerin yüzde 72’sine denk geliyor” ifadesini kullandı.

Dr. Kluge, “İnsanlar olmadan ekonomi olmaz” derken, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarının uygun bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini dile getirdi.