HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı!

Demirören Haber Ajansı

Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.

Abone ol

Koronavirüs sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla daha sonra başlayan idmanlarda yer almazken, Şilili oyuncu ne Samandıra'daki tesislerde ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmadı. Isla ile yol ayrımına gelinmesinde en önemli faktör ücretinde indirime gitmemesi oldu.

Kadroya alınmayacak
Yeni sezonda ülkesine dönmeyi planlayan Isla'nın, motive olamayacağını da düşünen sarı-lacivertli yönetim, kalan 8 haftadaki maç başı ücretlerini hak etmemesi için de kadroya alınmasına sıcak bakmıyor.

Isla'nın yerine Murat Sağlam
Isla'nın kulüp ile ilişiğinin kesilmesi beklenirken teknik heyet, bu süreçte sağ bekte Dirar'ı ve yedek olarak da Murat Sağlam'ı oynatmayı planlıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan talimat verdi! 5 stratejik konuda çalışma başlatıldı
Fuhuş için anlaştığı kadını öldürdü! Nazan, erkek gibi güçlüydü hakim bey
Aile hekimliklerinde yeni dönem 'yeni normal'in kuralları açıklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camilerin listesi! Vali Ali Yerlikaya duyurdu
Dünyada ilk kez Türkiye'de incelendi! Çamurda koronavirüse rastlandı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da cuma namazı kılınacak yerler 2020 il il yeni liste
Sakarya'da otomobil hırsızlarını jandarmanın zekası yakalattı
Rasim Ozan Kütahyalı çok sert çıktı cehennemi yaşatacağıma yemin ederim
Nevşin Mengü kaza geçirdi! Kötü haber
Kabine toplandı! Seyahat yasağı ve 65 yaş yasağı kalkıyor mu Erdoğan açıklıyor
Özlem Kurt Azap kimdir aslen nereli Özlem Kurt Azap kiminle evli?
Yorumlar