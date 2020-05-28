Kahvehaneler ne zaman açılacak 2020 haziran ayında ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehaneler yaklaşık 2 aydır kapalı. Birçok vatandaş ise kahvehaneler ne zaman açılacak araştırması yapıyor. Kahvehane, cafe gibi mekanların ikinci normalleşme planı içinde yani haziran ayının 2. haftasından itibaren açılması bekleniyor.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehaneler ne zaman açılacak sorusu vatandaşların gündeminde. Mart ayından beri kapalı olan kahvehanelerin açılması ikinci normalleşme planının içinde yer alıyor. Yani kahvehanelerin haziran ayının 2. haftasında açılması bekleniyor.

Mart'tan bu yana kapalı olan kahvehane ve kafelerin, yeniden vatandaşlara hizmet vereceği tarih son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından binlerce kafeterya ve benzeri mekan kapatılmıştı.

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.