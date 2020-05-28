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Bakan Berat Albayrak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Demirören Haber Ajansı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Özümüz bir, sözümüz birdir. 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadesine yer verdi.

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