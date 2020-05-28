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Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında, "Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2,8" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından ABD Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı Bryza'nın "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor." açıklamasını paylaştı.

"Ölüm oranı yüzde 2,8"

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9.

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