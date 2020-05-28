Manisa'da 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Rezzan Tayfan(18), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonucu kalçasından vurularak yaralandı.

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Olay, saat 22.45 sıralarında Yeni Mahalle Son Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Rezzan Tayfan sokakta yürüdüğü sırada, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tayfan kalçasından vurulurken, saldırgan kişi veya kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı. Tayfan ise ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin Tayfan'ı vuran kişi veya kişileri yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.