Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulüp belli oldu

Cüneyt Özdemir'e konuşan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den Ali Koç’a düzenlediği yardım kampanyalarından; satın almak istediği kulübe ve Mesut Özil transferine kadar çarpıcı söylemlerde bulundu.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlarken satın alacağı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin gündemine dair birçok konuya değindi.

Duayen gazeteci, herkesin merak ettiği sorulara değinirken, başlangıcı satın almak istediği kulüple yaptı.

''Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum''

Cüneyt Özdemir'in 'Hollanda’dan kulüp satın alacağın yönünde güçlü iddialar var ne düşünüyorsun?' sorusuna yanıt veren Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı; Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum. Olmaya yakın diyebilirim. Türk futbolu ve dünya futboluna genç yetenekler kazandırmak istiyorum. Önümzdeki hafta Türkiye'ye geleceğim ve bir görüşme yapacağız. Hayatım birilerini keşfetmekle geçti. Niye futbolda genç yetenekleri keşfetmeyeyim? Bunları niye kazandırmayayım diye düşüncem var. Hevesim var bu konuda. Olabilir ve olmaya yakın diyebilirim."

“Fenerbahçe Başkanı olmak gibi…”

Cüneyt Özdemir’in 'Fenerbahçe Başkanı olmak gibi bir hayalin var mı', sorusuna Ilıcalı, “Fenerbahçelilik dediğimiz olay herkes için başka bir ağırlıktır. Herkesin duyguları farklı olabilir. Ali Koç bugün, kendi ekonomimizin çok önemli bir pozisyonundayken bu riski alarak Fenerbahçe Başkanlığı'na oturmuş birisi.

''Zaten en ufak fırsatta Fenerbahçe maçlarına gidiyorum”

Başkanımızın verdiği enerjiyi gördükçe böyle bir hayalimin neden olmadığını anlıyorum. O ceketi giydikten sonra ne kadar çalışmak gerektiğini gördüm. Benim zaten çocukları görecek vaktim yok. Zaten en ufak fırsatta Fenerbahçe maçlarına gidiyorum” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil transferi

Cüneyt Özdemir, ünlü yapımcıya Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili neden sürekli isminin geçtiğini sordu: “Mesut Özil yakın olduğum ve ailecek görüştüğüm bir insan. Bu soruyu pas geçelim. Ne desem manşet oluyor.”

''Fenerbahçe ağırlığı var''

''Türk halkı benimle nasıl bütünleştiyse, ben de Fenerbahçe ile bütünleştim'' diyen Acun Ilıcalı, "Hayatımda böyle önemli mutlulukları düşündüğüm zaman, bunların içinde bariz derecede Fenerbahçe ağırlığı var. Başarılarda çok mutlu oldum. Türk halkı benimle nasıl bütünleştiyse, ben de Fenerbahçe ile bütünleştim. Üzerimde etkisi var ciddi şekilde. Çok özel benim için. Fenerbahçe ile ilgili herşeyde buradayım. Tabi altını çizmek istiyorum. Futbolu bizi birleştiren unsur olarak görüyorum." şeklinde konuştu.