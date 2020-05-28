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Mersin'de acı kaza: Kendileri kurtuldu 3 yaşındaki çocukları öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Talihsiz kazada Buğra Bozkurt (3) hastanede yaşamını yitirirken, anne ve babası ile 2 ağabeyi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Pozantı- Tarsus yolunun Damlama mevkisinde meydana geldi. Harun Bozkurt (38) yönetimindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

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Kazada sürücü Harun Bozkurt ile araçtaki eşi Tuba Bozkurt (35), çocukları Buğra, Emir Ege (8) ve Eymen Efe (10) Bozkurt yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bozkurt çifti ile 3 çocukları, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aileden sağlık durumu ağır olan Buğra Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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