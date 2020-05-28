İdlib şehidi Teğmen Canberk Tatar gözyaşlarıyla toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Teğmen Canberk Tatar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Abone ol
Suriye’nin İdlib kentinde EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canberk Tatar için memleketi Elazığ’da tören düzenlendi.
Son yolculuğuna uğurlandı
Sabah saatlerinde hastaneden alınan şehidin naaşı önce baba evi Cip köyüne götürüldü, ardından da Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Şehit için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş,Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras’ın yanı sıra şehidin yakınları katıldı.
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