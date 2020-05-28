Meteoroloji paylaştı 5 bölge için sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji Müdürlüğü 5 bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz Bölgesi'nin batısında sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.