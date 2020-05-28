Meteoroloji paylaştı 5 bölge için sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.