CHP'li Alper Taşdelen'den kendi partisine eleştiri! İktidara laf yetiştirmek yerine...

CHP’ye kendi içinden eleştiriler gelmeye başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Twitter hesabından CHP’li belediyelerin halka hizmet etmek yerine yapay gündem peşinden koştuğunu ve iktidara laf yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP'li belediyelerin çalışmalarının engellenmesine dikkat çekerek, iktidarın 'yapay gündem' maddelerinin tartışılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Twitter hesabından uyarı yapan Taşdelen, şunları söyledi:

25 yıl sonra alınan belediyeler, her türlü engellemeye rağmen halkla bütünleşmiş ve çok başarılıyken, bizim bu yaptıklarımızı, yerel iktidarımızın icraatlarını anlatmamız gerekirken, neden iktidarın yapay gündem maddelerinin peşine takılıp, bunlara laf yetiştirmeye çalışıyoruz?!