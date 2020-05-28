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Esenyurt'ta husumetliler çatıştı: 2 yaralı

İSTANBUL Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup yolda karşılaşınca silahlar çekildi. Mermilerin konuştuğu kavgada 2 kişi yaralanırken diğer iki şüpheli olay sonrası kayıplara karıştı.

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Olay saat 22.30 sıralarında  Saadetdere Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan 2 kişi, daha önceden husumetli oldukları iddia edilen kişileri yol kenarında otomobil içinde beklerken gördü.

Ortalık savaş alanına döndü

Seyir halindeki 2 kişi duran araçtakilerin yanına gidip tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya hafif ticari araçla gelen başka bir grup da katılınca silahlar çekildi. Hafif ticari araçla gelen bir kişi, pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmalarla 2 kişi yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı. Şüphelilerden biri kaçarken belinden çıkardığı tabancayı yakınındaki inşaat şantiyesinin bahçesine attı.

Kaçan şahıslar aranıyor

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve  polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaydan sonra araçlarla Silivri istikametine kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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