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Denizli'de yangın! Feci şekilde can verdi

Evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki kişi, çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde, Osman Akın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ölü

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 7 ekiple yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangından sonra yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Osman Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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