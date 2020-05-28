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Beşiktaş'a Yuto Nagatomo önerisi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları menajerlerin oyuncu arayışıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibe sol bek bölgesi için Galatasaray'da sezon sonu serbest kalması beklenen Yuto Nagatomo önerildi.

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Beşiktaş kulübüne başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş için doğru oyuncuyu aramaya devam ediyor.

Birçok isim öneriliyor

Menajerlerin kulüp yöneticilerine önerdiği isimler arasında Fabrice N'Sakala, Yuto Nagatomo, Çağlar Şahin, Fidan Aliti ve Emir Umit bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekici isimse Nagatomo.

Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan ve lisansı dondurulan Japon sol bek, sezon sonunda serbest kalacak. Siyah beyazlı yönetim diğer isimler gibi Nagatomo'yu da değerlendirmeye aldı. Siyah beyazlılar bu bölgeye N'Sakala'yı da düşünüyor.

Beşiktaşlı idarecilerin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki sol beke imza parası olmaksızın 500 bin euro + bonuslar karşılığı 1+1 senelik teklifte bulunacağı iddia ediliyor.

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