HABER /  MEDYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa eden ve ekranlara ne zaman döneceği merak edilen Buket Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abone ol

Buket Aydın, 9 Mayıs'ta Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa etmişti. Aydın, o günden bu yana sessizliği bozdu ve ne zaman ekranlara döneceğini açıkladı.

"EYLÜL AYI GİBİ YENİDEN BULUŞACAĞIZ"
Aydın paylaşımında "Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak: Pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Galatasaray, Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Mayıs Çarşamba)
Erdoğan müjdeyi verdi: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e açılacak
MHP lideri Bahçeli darbe isteyenlere 15 Temmuz'u hatırlattı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası Başkan Erdoğan tarafından yeniden açıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu'ndan '27 Mayıs' paylaşımı
İngiltere Premier Lig'de 4 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Ticari yatlar faaliyetlerine yeniden başlayacak
Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz
Bursa'da ecel yol ortasında kalp kriziyle geldi
Muharrem ayı 2020 ne zaman başlıyor? Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Yorumlar