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Maltepe'de kaygan yol zincirleme kazaya neden oldu

İSTANBUL Maltepe'de ıslak yol kazayı beraberinde getirdi. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında D100 karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ankara istikametinde ilerleyen 34 AEL 761 plakalı otomobilin sürücüsü, havanın yağışlı, yerlerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek aynı istikametteki 34 YH 949 plakalı domates yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle domates yüklü kamyonet devrilerek sürüklendi. Kazanın ardından, 34 UK 4068 plakalı otomobil, kazayı fark etmeyerek yaralılara yardım etmek amacıyla duran 34 CPL 721 plakalı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı kazada, 4'ü 34 AEL 761 plakalı otomobilde, 2'si ise domates yüklü kamyonette bulunan ve henüz isimleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

D100, trafiğe kapatıldı

4 aracın karıştığı kaza nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler trafiği yan yoldan kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

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