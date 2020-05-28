Aşk-ı Memnu Cemile kimdir Pelin Ermiş son hali nasıl?

Bir çoğumuzun Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakteri ile tanıdığı oyuncu Pelin Ermiş son hali ile instagramda olay oldu. Cesur pozlar veren Pelin Ermiş'in yeni hali ise hayranlarından tam not aldı. Peki Pelin Ermiş kimdir, yaşı kaç ve Pelin Ermiş hangi dizilerde rol aldı?

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Aşk-ı Memnu dizisindeki Cemile karakteri ile aklımıza kazınan ve son olarak Avlu dizisinde oynayan oyuncu Pelin Ermiş son hali ile büyük beğeni topladı. Fit vücudu ve yeni tarzıyla cesur pozlar veren oyuncuya yorum yağdı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Ermiş'in hayatı ise merak konusu oldu. 37 yaşında olan Pelin Ermiş hayatı hakkında merak edilenler...

Bir döneme damgasını vuran ve hala televizyon ekranlarında eski bölümleriyle reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncularından Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, şimdilerde güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Peki Pelin Ermiş kimdir? Pelin Ermiş hangi dizilerde oynadı? Pelin Ermiş kaç yaşında? Gelin birlikte öğrenelim...

Pelin Ermiş, 20 Ağustos 1982 yılında doğmuştur. İzmir'de doğan Pelin Ermiş'in ilk rolü 2007 yılında Show Tv ekranlarında yayınşanan Vazgeç Gönlüm dizisinde ki Zeliha olmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk üzerine eğitim alan Ermiş, yine 2007 senesinde Kırmızı adlı yapımda yer alan oyuncunun yıldızı Beren Saat’in başrolünde yer aldığı Aşkı Memnu ile parladı.

Bu dizide Cemile karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu bu dizinin ardından yaklaşık üç yıl kamera karşısına geçmemiştir.

2011 senesinde Mazi Kalbimde Yaradır dizisinde Züleyha ile karşımıza çıkan oyuncu Fasülye, Hayat adlı yapımlarda yer almıştır. Cehennem adlı sinema filminde Esra karakteri ile beğeni almayı başaran oyuncu yine meşhur dizilerden Adını Feriha Koydum adlı dizide Gülsüm karakteri ile seyirci ile buluşmuştur. 2013 yılına geldiğimizde ise Emir’in Yolu adlı dizide yine Gülsüm adından başka bir karaktere hayat vermiştir. Hangimiz Sevmedik dizisinde Emel karakteri ile kamera karşısına çıkan oyuncu son olarak 2017 yılında Kiraz Mevsimi adlı dizide rol almıştır.

Şimdilerde 37 yaşında olan Pelin Ermiş, kilo da vermesinin etkisiyle güzelleştiğini düşünen takipçileri tarafından, "estetik dediğin böyle yapılmalı" yorumları alıyor.

Aşk-ı Memnu dizisindeki Beşir'e olan aşkı, Nihal'e olan kıskançlığı etkin rolü olan Cemile karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, geçen sezon ekranların sevilen dizisi Avlu'da Sezen karakterini canlandırmıştı.