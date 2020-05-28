HABER /  POLİTİKA

Milletvekili transferi yasaklanıyor! İşte 'siyasi hülle'yi önleyecek 6 formül

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan milletvekili transferini önleyecek yasa değişikliği için hazırlıklar sürüyor. Milletvekili transferini önlemeye ilişkin MHP'nin iki, AK Parti'nin ise dört önerisinin olduğu öğrenildi.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, milletvekili transferini önlemeye ilişkin MHP'nin iki, AK Parti'nin ise dört önerisinin olduğunu belirtti.  "Milletvekili transferini engellemeye dönük MHP’nin iki maddelik bir önerisi olduğu söyleniyor" diyen Selvi, MHP'nin tekliflerini şöyle özetledi:

1-) Partisinden istifa eden milletvekili 1 yıl süreyle bağımsız kalır.
2-) Seçimlere 1 yıl kala bir siyasi partiden diğerine milletvekili geçişi olamaz.

AK Parti'nin formülleri neler?

"AK Parti’nin bu konudaki önerileri netleşmedi. Ancak 4 başlık üzerinde durulduğu ifade ediliyor" diyen Selvi, AK Parti'nin önerilerini de şöyle sıraladı:

1-) Bir milletvekili partisinden istifa edip başka bir partiye geçtikten sonra partisine tekrar geri dönemez.
2-) Partisinden istifa eden milletvekili 6 ay içinde başka bir partiye geçemez.
3-) Bir parti Meclis’te grup kuracak sayıda toplu milletvekili transferi yapamaz.
4-) Partisinden istifa eden milletvekili dönem sonuna kadar bağımsız olarak devam eder."

Seçime giremezlerse yeni formülleri hazır

Abdülkadir Selvi, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin seçime girememesi durumunda yeni formülün de hazır olduğunu yazdı. Selvi yazısında şunları kaydetti: 

"Milletvekili transferini engelleyecek düzenleme henüz netleşmedi. Hatta daha çalışmalara başlanmadı bile. Ama “hülle” formülleri konuşulmaya başlandı. Eğer AK Parti ve MHP’nin istediği şekilde düzenleme gerçekleşir, partisinden istifa eden milletvekilinin 1 yıl ya da 6 ay boyunca başka partiye geçmesi engellenirse, 20 CHP’linin bir gecede İyi  Parti’ye geçmesindeki gibi bir formül suya düşer. Ancak Ankara’da formüller bitmez. Eğer Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin seçime girmesi bu yöntemle engellenirse, yeni formül hazır. Bu partilerin milletvekili adaylarının İyi Parti veya Saadet Partisi listelerinden seçime girmesi gündemde. Demokrat Parti ise yedekte hazır tutuluyor."

İlgili Haberler
Ali Babacan'ın Abdullah Gül 'hinliği' ifşa oldu! Ahmet Hakan yazdı...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Seyahat yasağı kalkıyor mu? Bugün Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Namazlar okul bahçesi, park ve meydanlarda kılınacak! Diyanet açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Bakan Dendias'a çok sert tepki
Bakan Berat Albayrak'ın CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı konuşuluyor
Süleyman Soylu'dan duygulandıran paylaşım! Bu fotoğraf her şeye bedel
Flaş gelişme! Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı
Trafik sigortasında zam yarı yarıya azaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Selin Genç kimdir Bir Zamanlar Çukurova Gülten kaç yaşında?
Yok artık dedirten haber!400 kişi karantinadan kaçtı
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı
Sinan Özen'in eşi Burcu Kartal kimdir kaç yaşında?
Fortuna Düsseldorf, Kenan'ın golüyle Schalke 04'ü devirmeyi başardı
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2020
Yorumlar