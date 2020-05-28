Ali Babacan'ın Abdullah Gül 'hinliği' ifşa oldu! Ahmet Hakan yazdı...

Ali Babacan'ın sürekli olarak CHP tabanına sıcak mesajlar vermesini "yanlış yere tezgah açmak" olarak nitelen Ahmet Hakan, daha sonra bunun altında yatan 'hinliği' şöyle açıkladı: "Ali Babacan CHP tabanını Abdullah Gül’ün çatı adaylığına ısındırmaya çalışıyor..."

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Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "hinliğini" ifşa etti. Çıkrıkçılar Yokuşu'nda yetişen esnaf babacanın siyaseten yanlış yere tezgah açmasının mümkün olmadığını belirten Ahmet Hakan, "Düşündüm, taşındım, işin içinde bir hinlik olduğuna karar verdim ve galiba söz konusu hinliği de buldum! Ali Babacan sanırım şöyle bir şey yapmaya çalışıyor: CHP tabanını Abdullah Gül’ün çatı adaylığına ısındırmaya çalışıyor." iddiasında bulundu. İşte Ahmet Hakan'ın "Ali Babacan'ın yanlış yere tezgah açmasının altında yatan hinlik" başlıkla yazısının ilgili bölümleri...

Normalde AK Parti tabanına oynaması gerekir!

Normalde Ali Babacan’ın ne yapması gerekiyor? AK Parti tabanını etkilemesi gerekiyor. Peki Ali Babacan ne yapıyor? CHP tabanına şirinlik yapıyor. Açın bakın: Ali Babacan’a “Yaşa! Var ol! Bravo! Şahane!” çekenlerin alayı, seçim geldiğinde mührü CHP’nin böğrüne vuracak tipler.

Çıkrıkçılar Yokuşu tüccarı Ali Babacan yanlış tezgah açar mı?

Bu aşamada benim aklımı kurcalayan mesele şudur: Çocukluğunda babasının Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki mağazasında çalışarak tüccarlığı öğrenen Ali Babacan, nasıl oluyor da göz göre göre yanlış yere tezgâh açıyor? Bırakın Ali Babacan gibi çocukluktan tüccarlığı öğrenmiş bir ismi, benim gibi ticaretten zerre çakmayan biri bile bunu yapmaz.

Altında yatan hingili buldum...

Yoksa... Yoksa... İşin içinde bir hinlik mi var? Düşündüm, taşındım, işin içinde bir hinlik olduğuna karar verdim ve galiba söz konusu hinliği de buldum! Ali Babacan sanırım şöyle bir şey yapmaya çalışıyor:

CHP tabanını Abdullah Gül’ün çatı adaylığına ısındırmaya çalışıyor. Ali Babacan gibi Çıkrıkçılar Yokuşu’nda yetişmiş bir tüccarın, yanlış yere tezgâh açmasının başka makul bir açıklaması olamaz.