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Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan için nabız yokluyor. Sarı kırmızılıların milli futbolcu ile sezon sonunda sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray eski kaptanının önümüzdeki dönem sarı-kırmızılı formayı giymesi planlanıyor. Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun da eski takım arkadaşı olan Arda Turan, Kolombiyalı yıldızı kariyerinde en iyi anlaştığı isimlerden biri olarak görüyor.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜYORLAR
Falcao ile Atletico Madrid döneminde çok uyumlu bir görüntü çizen Arda, İstanbul'da da dostluklarını sürdürüyor. Arda, İspanya'da Falcao'ya birçok gol attırırken, Galatasaray'da da bu uyumu sürdürme hedefinde. Milli futbolcu, daha önce Falcao'ya 9 gol attırmıştı.

SEZON SONU İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Galatasaray'ın sezonun sona ermesiyle birlikte eski futbolcusuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRANSFER MUSTAFA CENGİZ ENGELİNE TAKILMIŞTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kış transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski öğrencisini kadroda istemiş ancak transfer Mustafa Cengiz engeline takılmıştı.

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan milli futbolcu, şu anda hiçbir kulüple anlaşabilmiş değil.

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