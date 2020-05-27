Berat Albayrak: Pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüs kaynaklı yaşanan ekonomik krize rağmen Türkiye ekonomisinin 2020 yılını küçülmeyle değil büyümeyle kapatacağını düşündüklerini söyledi.

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Bakan Berat Albayrak, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen Türkiye'nin yıl sonunu büyümeyle kapatacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"Dünya tarihinin en önemli süreçlerinden birini yaşıyoruz. Biz 2 yıldır çok büyük yapısal dönüşümlerden geçtik. Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkilenecek şekilde çok önemli paketler hazırladık.

"Bu kriz sürecinden biz pozitif ayrışarak çıkacağız"

Bu süreç de geçtiğinde dünyaya kıyasla Türkiye, pozitif ayrışan bir ülke olacak. Yılın geri kalan iki çeyreğinde Türkiye yine pozitif ayrışacak. Kriz ortaya çıktığı için büyüme beklentileri güncellenebilir ama krizden dolayı Türkiye daralacak diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız.

"Salgın döneminde vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik"

Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir durumda. Biz sağlık sistemi olarak da çok güçlüyüz bu salgın döneminde vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik, yaptığımız tüm testleri ücretsiz gerçekleştirdik, Avrupa bu konuda kötü bir sınav verdi.

"Pozitif büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz"

Koronavirüs krizine rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak.

Swap tartışmaları

Swap kelime anlamı olarak takas demek olsa da, ülkeler arasında olması farklı tanımlara çıkıyor. Özellikle 13 Ağustos macerasının olduğu süreç, bugüne kadar geldi. Önemli konu şu: Dünyada hiçbir ülke finansal güvenlikten bahsediyorsa, piyasasını manipülatif süreçleri kontrolsüz bırakmaz.

Manipülatif girişimlere karşı dünyanın her yerinde tedbirler alınır. Swap anlamında birçok ülke ile görüşüyoruz. Swap yapmak isteyenler İstanbul'un borsasında daha avantajlı şekilde yapsınlar. Türkiye ilk defa ekonomik güvenliği için tedbirler alıyor.

"Türkiye, yeni bir ekonomik modele geçiyor"

Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz."

Erken seçim tartışmaları

Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye'de seçim 2023'te yapılacak.