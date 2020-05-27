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Şanlıurfa'da bahçede oynayan çocuklar cansız kadın bedeni buldu

ŞANLIURFA'da, akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Apartmanın bahçesinde oyun oynayan çocuklar hareketsiz bir kadını fark edince durum polise bildirildi. Olay yerinde inceleme sonrası yaşamını yitirdiği anlaşılan cansız bedenin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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Olay, öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynayan çocuklar bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan bir kadın gördü.

Cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı

Çocukların durumu anlatmasıyla aileleri, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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