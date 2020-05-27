İstanbul, İzmir ve Ankara'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Alınan bilgiye göre, 3 Haziran'da seyahat yasakları uzatılmayacak ve yasak sona ermiş olacak. Diğer normalleşme adımları neler olacak? İşte ayrıntılar...