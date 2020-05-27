Yunanistan Türkiye sınırına 400 polis gönderiyor!

Yunanistan hükümeti, Türkiye'yle olan kara sınırının güvenliğinin sağlanması ve devriye faaliyetleri yürütülmesi için Meriç Nehri bölgesine 400 polis gönderecek. Kathimerini'ye konuşan Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı kaynakları, "Yunanistan-Türkiye arasındaki gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı değil" dedi.

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Etnos gazetesinin haberine göre sınırdaki Evros iline 125 polis gönderilmesini öngören emir Yunanistan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yayınlanırken 280 özel kuvvet polisinin bölgeye sevkini öngören ikinci emrin de yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

"Olayların tekrar yaşanmasından korkuyor"

Etnos, şu ifadeleri kullandı: Görünene göre Yunan hükümeti, Türk hükümetinin sınırların açıldığını ve sığınmacıların Avrupa'ya doğru ilerleyebileceğini açıkladıktan sonra Türkiye'den Yunan topraklarına geçmeye çalışan binlerce yasadışı göçmen ve sığınmacıyla askerin ve polisin karşı karşıya geldiği mart ayındaki olayların tekrar yaşanmasından korkuyor.

"Sınıra takviye güçler gönderilecek"

Kathimerini'nin haberine göre de, mart ayındaki olayların yaşandığı sınırdaki Kastanies ve Feres bölgelerinde halihazırda konuşlu polis ve askerlerin güçlendirilmesi için sınıra takviye güçler gönderilecek. Gazete, ELAS'ın 125 polis gönderilmesini istediğini ve sevkiyatın bir ayda tamamlanacağını vurguladı.

"Türkiye'yle yaşanan gerilimle ilgisi yok"

Bu arada Kathimerini'ye konuşan Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı kaynakları, "Bölgeye polis sevkiyatı, koronavirüs nedeniyle 400 sınır muhafızı alımında gecikme yaşanması nedeniyle gerekli görüldü ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki geriliminin tırmanmasıyla bağlantılı değil" şeklinde konuştu.

ELAS yetkilileri de, Türk tarafının gerçekleştireceği olası sürprizlere karşı önlem amaçlı adım atıldığını ve ellerinde yeni göç dalgası yaşanacağına dair bilgi bulunmadığını belirtti.