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Bakan Albayrak: Milli enerji ve maden politikaları yeni rekorlara imza atıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter'daki '24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık' mesajını kendi hesabından tekrar paylaştı.

Bakan Albayrak, "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz" notunu da paylaştı.

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