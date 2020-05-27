İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var

SURİYE 'nin İdlib kentinden bir son dakika patlama haberi geldi. İdlib’deki M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananların olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

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İdlib’deki M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

İdlib’deki M4 kara yolunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında, yola döşenmiş el yapımı patlayıcı patlatıldı. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Barış Pınarı bölgesinde de patlayıcı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen, PKK/YPG’li teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği açıklandı.Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG’li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi" denildi.