Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra maskeli ilk kare

Korona salgını siyaseti de etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez yan yana gelebildi. Erdoğan ve Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendi.

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Bugün açılışı yapılacak olan Özgürlük Adası aylar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'yi aynı karede buluşturdu. Erdoğan ve Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na giderken vapurda yanyana oturdular.

Her iki liderin de koronovirüs salgınına önlem olarak maske taktıkları görüldü. Erdoğan maskesini çenesine çekerken, Bahçeli kurala titizlikle uydu. İki liderin aralarına mesafe koymuş olmaları da dikkat çekti.



MHP paylaştı

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” açılış programına birlikte seyahat ediyorlar."