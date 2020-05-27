Zonguldak'ta bir fabrikada 15 kişide korona görüldü 800 çalışan karantinaya alındı

ZONGULDAK'ta bir iplik fabrikasında pozitif vaka sayısının 15’i çalışan, 5’i de ailelerinden olmak üzere 20’ye yükselmesi üzerine, fabrikadaki 800 çalışan ve ailelerinin karantinaya alındıkları bildirildi.

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Zonguldak'ta faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında 15 işçide koronavirüs tespit edildi.

Testi pozitif çıkan işçilerin ailelerinde de 5 koronavirüs vakası tespit edilince ilçe yönetimi harekete geçti.

Alaplı ilçesi Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve diğer ilgili kurum temsilcileriyle birlikte yaptıkları toplantıda bazı kararlar aldıklarını açıkladı.

"Vakaların tedavisi devam ediyor''

Yılmaz, "İlçemizde faaliyet gösteren iplik fabrikasında ilk olarak 21 Mayıs’ta ortaya çıkan koronavirüs pozitif vaka sayısı, son alınan test sonuçlarıyla birlikte 15’i fabrika çalışanı, 5’i de ailelerinden olmak üzere 20’ye yükselmiştir. Bu kişilerin, hastanedeki tedavileri ve 14 günlük karantina süreçleri devam ediyor." dedi.

"1 Haziran'a kadar ev izolasyonu''

Alaplı Kaymakamı Yılmaz, fabrikanın, ilk vakanın çıktığı 21 Mayıs’ta faaliyetine 1 Haziran tarihine kadar ara verdiğine de işaret ederek, "Aldığımız karar doğrultusunda, ön tedbir olarak iplik fabrikasında çalışan toplam 800 kişiye, aynı evi paylaştıkları veya temas ettikleri aile fertleriyle birlikte, sosyal hayatta bulaş riskini önleyici bir tedbir olarak 1 Haziran tarihine kadar ev izolasyonu uygulayacağız. Aldığımız kararı fabrika çalışanlarına ilettik ve ev izolasyonunu da başlattık. Biz de kolluk kuvvetlerimizle, ev izolasyonunun denetimini sağlayacağız. Bu tarihe kadar, fabrikadaki çalışanlarda ortaya çıkan hastalığın seyrinin de şekilleneceğini tahmin ediyoruz. Fabrikanın faaliyetine başlayacağı tarihi ise bu sürenin sonunda yeniden değerlendireceğiz. İlçe Sağlık Kurulu ekiplerimiz, bu süreç içerisinde fabrika içinde de gerekli denetimleri yapmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.